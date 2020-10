Forbes Italia: Zeno D’Agostino, presidente porto di Trieste, nella classifica dei 100 manager vincenti

(FERPRESS) – Trieste, 7 OTT – Zeno D’Agostino, presidente del porto di Trieste, nella classifica dei 100 manager vincenti di Forbes Italia. Si tratta dei migliori capitani d’impresa che stanno guidando le loro aziende con la lungimiranza dei grandi leader, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, selezionati e proposti in ordine alfabetico dal prestigioso magazine economico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/10/2020 h 13:34 - Riproduzione riservata