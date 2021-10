For.Fer: al via il 15 novembre il corso “ruolo del formatore: tecniche di tenuta d’aula e normativa”

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – E’ in partenza il 15 novembre 2021 il corso ideato da For.Fer “IL RUOLO DEL FORMATORE: TECNICHE DI TENUTA D’AULA E NORMATIVA”.

Scopo del corso è proporre tecniche e strumenti orientati ad aumentare l’efficacia della formazione in termini di trasmissione dei contenuti e di comprensione degli stessi. Attraverso una struttura fortemente pratica, orientata ai principi del “learning by doing”, sarà strutturato in 5 giornate formative in modalità mista, ovvero in presenza e in webinair.

Gli argomenti comprendono non solo il ruolo del formatore e le tecniche di tenuta d’aula, ma anche la normativa di riferimento relativa al ruolo di istruttore riconosciuto dall’ANSFISA e la preparazione e simulazione della sessione d’esame prevista per il riconoscimento del titolo.

Il corso si inquadra nelle attività che For.Fer dedica alle aziende ed agli operatori del mondo ferroviario, che comprendono, oltre alle attività di formazione, la consulenza e il supporto per la redazione di SGS (Sistemi di Gestione della Sicurezza), del SAMAC (Sistema Acquisizione Mantenimento delle Competenze) e della Analisi dei rischi oltre che il sostegno agli Esercenti delle reti funzionalmente isolate nel processo di transizione da USTIF ad ANSFISA.

Le date delle giornate formative

15 -16 novembre 2021 (giornate in presenza presso la sede di Roma)

22 – 23 – 24 novembre 2021 (giornate in modalità webinar)

Per informazioni o iscrizioni visitate il link https://www.forfer.it/courses/corso-di-aggiornamento-per-formatore-tecniche-di-tenuta-daula-e-normativa/ o scrivete a info@forfer.it

