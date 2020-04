Fondo rinnovo parco bus: M5S, buona notizia per TPL e città in un momento così duro per settore

(FERPRESS) – Roma, 1 APR – “Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a disposizione 398 milioni fino al 2023 per il per rinnovo del parco autobus dei 38 Comuni che nel 2018-2019 hanno fatto registrare i livelli più alti di inquinamento da PM10 e biossido di azoto. Una notizia importante per milioni di cittadini e per gli enti locali, anche in virtù del fatto che i fondi per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno vanno direttamente ai Comuni, velocizzando così le procedure e consentendo di dare sollievo alle aziende del trasporto pubblico locale in un momento così duro anche per questo settore”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.

