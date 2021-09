Fondazione FS Italiane: prosegue revisione locomotiva E656.093. A breve test statici e dinamici

(FERPRESS) – Foligno, 31 AGO – Presso le officine di Foligno proseguono le attività di revisione dei carrelli, delle apparecchiature nei vani ad alta tensione ed il completamento della livrea della E656.093, una tre le tante unità passate alla Fondazione FS per futuri servizi turistici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it