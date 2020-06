Fondazione FS Italiane: al via restauro dell’ETR 302 Settebello. Mitico elettrotreno di lusso inaugurato nel 1952

(FERPRESS) – Roma, 5 GIU – Rinasce, grazie all’impegno della Fondazione FS Italiane, l’ETR 302, conosciuto come Settebello, il mitico elettrotreno di lusso che fu inaugurato nel 1952, noto per l’eleganza delle sue forme, simbolo del made in Italy e del boom economico.

