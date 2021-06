Fondazione Fs: in treno lungo la Transiberiana d’Italia dalla costa abruzzese alla Maiella

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – Ha ripreso a giugno l’offerta turistica di Fondazione FS Italiane. Dopo lo stop causato dalla pandemia, i treni storici hanno ricominciato i loro viaggi senza tempo. Le proposte, che nel primo periodo estivo coinvolgono la Lombardia, la Toscana e l’Abruzzo, rappresentano un’interessante alternativa alla classica gita fuori porta. E offrono l’occasione per scoprire nuovi orizzonti, con rinnovata attenzione verso il turismo responsabile e la sostenibilità.

