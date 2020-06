Fondazione FS: continuano le domeniche speciali al Museo Ferroviario di Pietrarsa

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Continuano le domeniche speciali nello straordinario e unico Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che questa settimana propone un’altra iniziativa da non perdere.

Domenica 7 giugno, tutti coloro che si presenteranno in biglietteria con un libro da leggere potranno usufruire di un biglietto a tariffa speciale di € 3,00. Tariffa super-speciale: se il libro che porterete con voi è a tema ferroviario pagherete solo € 2,00.

Un’iniziativa interessante che permette di fondere il piacere della lettura con la fruizione del patrimonio culturale.

Inoltre, continua il weekend per le famiglie. Anche questa settimana, sabato 6 e domenica 7 maggio per due adulti e due ragazzi (tra i 6 e i 18 anni) è previsto il biglietto speciale di € 10,00.

Per i visitatori che accederanno con biglietto singolo (€ 7,00 tariffa intera, € 5,00 ridotto per under 18 e over 65) sarà incluso un giro panoramico del Museo a bordo del trenino gommato “Bayardino”

