Fondazione Caterpillar dona $250,000 all’Italia per la risposta all’emergenza COVID-19

(FERPRESS) – Jesi, 28 MAG – A seguito degli eventi riguardanti la pandemia COVID-19, la Fondazione Caterpillar, il braccio filantropico di Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), ha destinato la somma di $250,000 al Fondo King Baudouin per l’Italia per assistere il paese nella sua risposta a questa crisi senza precedenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/5/2020 h 12:13 - Riproduzione riservata