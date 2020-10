FNM Autoservizi: dal 1 novembre i titoli di viaggio potranno essere acquistati sullo smartphone tramite l’app myCicero

(FERPRESS) – Milano, 29 OTT – A partire dal 1 novembre i titoli di viaggio di FNMAutoservizi potranno essere acquistati direttamente sullo smartphone tramite l’app myCicero, la più diffusa in Italia. Si tratta di una nuova opportunità per gli utenti del servizio di trasporto pubblico che FNMA svolge nelle province di Como, Varese e Brescia.

