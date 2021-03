Flotte elettriche per città pulite: ASSURED inizia i test nella città di Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR -La mobilità elettrica è considerata una delle soluzioni fondamentali per realizzare città più verdi e vivibili. Questo obiettivo è l’essenza del progetto ASSURED, che promuove l’elettrificazione dei veicoli per il trasporto urbano attraverso soluzioni avanzate di ricarica rapida.

Lanciato nel 2017, ASSURED sta sviluppando e testando soluzioni innovative per supportare la standardizzazione e l’interoperabilità dei veicoli elettrici. Ciò consente agli operatori di combinare e abbinare diverse marche di veicoli e caricatori, rendendo più facile ed economico l’acquisto. TMB è stata coinvolta sin dall’inizio in questo progetto, cofinanziato dall’Unione Europea e guidato nel campo degli autobus elettrici dall’International Public Transport Association (UITP).

Il progetto sta procedendo e questo mese l’inizio dei test avrà luogo a Barcellona. Sarà il 18 marzo, dalle 10.30 alle 11.30 del mattino, in un evento virtuale che mostrerà le soluzioni sviluppate nel progetto che consentono l’interoperabilità tra autobus e caricatori con tecnologia panto-up.

L’evento del 18 marzo è organizzato da TMB e prevede interventi della Commissione Europea, dell’UITP e del consorzio ASSURED. Da parte dell’operatore ospitante, gli interventi saranno di altissimo livello – la presidente, Rosa Alarcón, e l’amministratore delegato, Gerardo Lertxundi – e anche di livello tecnico.

I test dovrebbero essere utilizzati per verificare l’interoperabilità tra veicoli e caricatori in esercizio reale, con il supporto del riferimento di interoperabilità ASSURED 1.0 sviluppato nell’ambito del progetto. Per la dimostrazione, VDL Bus & Coach, Irizar, Jema, Heliox e ABB contribuiscono con i loro autobus e caricatori, completamente integrati nell’operazione TMB.

I test di Barcellona sono i secondi, dopo quelli iniziati nella città svedese di Goteborg alla fine dello scorso anno. Successivamente diventeranno simili nelle città di Osnabrück (Germania) ed Eindhoven (Paesi Bassi).

Pubblicato da AB il: 9/3/2021 h 11:01 - Riproduzione riservata