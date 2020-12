Flotta RRX completa: Siemens Mobility consegna l’84° e ultimo treno in tempo

(FERPRESS) – Roma, 22 DIC – L’84 ° treno per l’infrastruttura e il progetto di mobilità del Reno-Ruhr Express (RRX) è stato consegnato nei tempi previsti. I treni sono stati originariamente ordinati da Siemens Mobility nel 2015. L’ordine RRX, composto da treni e un contratto di servizio, ha un volume totale di € 1,7 miliardi e segna il più grande ordine ricevuto da Siemens Mobility fino ad oggi nel settore del trasporto ferroviario regionale di passeggeri in Germania.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it