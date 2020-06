FlixBus: ripartono anche le rotte internazionali. In Italia solo 130 destinazioni riattivate contro 500 collegate prima della pandemia

(FERPRESS) – Roma, 17 GIU – Dopo aver annunciato la ripartenza in Italia nelle scorse settimane, FlixBus torna operativa anche sulle rotte internazionali: da domani, giovedì 18 giugno, gli autobus verdi torneranno a viaggiare dall’Italia anche verso Parigi, con fermate intermedie a Chambéry e a Lione.

