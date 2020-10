Flee: il noleggio auto a consumo nato dalla partnership tra Aon e ALD automotive

(FERPRESS) – Milano, 20 OTT – Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, annuncia la partnership con ALD Automotive Italia, azienda leader nel noleggio a lungo termine e nella ricerca di soluzioni di mobilità innovativa, per consolidare la sua presenza nel settore della mobilità, da tempo contraddistinto da una notevole mutazione, che la pandemia ha sicuramente contribuito ad accelerare. Aon si presenta così sul mercato con Flee, brand di proprietà del Gruppo, che offre aidipendenti delle aziende clienti una nuova idea di mobilità, una soluzione semplice, efficiente, economica e al passo con i tempi.

