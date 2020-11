FLC Young: lavoriamo per attrarre nuove generazioni. Ricerca su eCommerce, sostenibilità e digitalizzazione

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – Uno sguardo alle nuove generazioni della logistica per rendere questo settore sempre più attraente per i giovani professionisti. È questo uno degli obiettivi della vision del FLC Young, il gruppo di under 35 esperti di logistica e sostenibilità in continua crescita, nato all’interno del Freight Leaders Council, che nelle scorse settimane si è riunito per la prima volta in presenza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 5/11/2020 h 12:29 - Riproduzione riservata