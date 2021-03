FLC Young: al via gli appuntamenti #hashtaglogistica. Il 31 marzo si parta di Yape

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Partono gli appuntamenti di #HashtagLogistica, il ciclo di webinar organizzati dal FLC Young, il gruppo di under 35 aggregati al Freight Leaders Council, con lo scopo di esplorare l’innovazione nel campo della logistica.

Si comincia il 31 marzo con il primo appuntamento per raccontare Yape: il robottino a guida autonoma della famiglia e-novia pensato anche per le consegne dell’ultimo miglio in città e in ambienti circoscritti come aeroporti, magazzini e campus.

Un format dinamico e giovane durante il quale Faustino Musicco, Presidente del FLC Young, rivolgerà alcune domande a Enrico Silani, General Manager di Yape.

L’evento (gratuito) si svolgerà online tramite piattaforma Zoom alle 12 di mercoledì 31 marzo.

Per iscriversi clicca qui https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p0HMaD8SRz2T1F81dykyNg

L’hashtag ufficiale dell’evento è #hashtaglogistica.

Pubblicato da AAR il: 25/3/2021 h 15:54 - Riproduzione riservata