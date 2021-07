FLC: al via campagna social media per promozione, studio e sviluppo della Logistics as a Service in Italia

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – . Parte oggi la campagna social media “Logistics as a Service, l’evoluzione della sostenibilità”, promossa dal Freight Leaders Coucil, l’associazione di settore che studia i nuovi trend della logistica e dei trasporti. Il calendario di contenuti legati al progetto LaaS che verranno condivisi sui social FLC durante i prossimi mesi condurrà gli stakeholder italiani alla scoperta di una nuova filosofia di organizzazione della logistica, nata negli Stati Uniti e di cui ancora nessuno parla in Italia.

Pubblicato da COM il: 29/7/2021 h 11:29 - Riproduzione riservata