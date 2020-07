Fiumicino: Calicchio, da avvio nuovo servizio TPL Trotta Bus sono oltre 34.000 i biglietti venduti

(FERPRESS) – Fiumicino, 14 LUG – “Dall’avvio, lo scorso febbraio, del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale, gestito da Trotta Bus Services S.p.A, sono oltre 34.000 i biglietti venduti, di cui 26.420 presso i punti vendita presenti sul territorio e 7.700 quelli acquistati dai passeggeri a bordo dei mezzi”. Lo dichiara l’assessore al TPL Paolo Calicchio.

