Fit: domani a Roma “Tutti proteggono ognuno”. Per una Logistica rispettosa di lavoratori e ambiente

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Quando ordiniamo qualcosa a domicilio, quando compriamo un prodotto in un’attività commerciale, quando abbiamo a che fare con qualsiasi forma di ‘scambio’ o ‘consumo’, ci chiediamo quali siano le logiche della rete di distribuzione che sta alla base di tutto? In poche parole, siamo cittadini consapevoli?

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it