Intervista a Salvatore Pellecchia (FIT-CISL): serve un Piano nazionale per il trasporto pubblico

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – “Nel prossimo incontro con la ministra De Micheli chiederemo di proseguire il confronto sul documento unitario “Rimettiamo in movimento il Paese” partendo dalla richiesta di definire un Piano nazionale per il Trasporto pubblico locale: purtroppo, paghiamo ritardi di trent’anni, aggravati dalla crisi del Covid. Nel trasporto aereo, il Covid fa ripartire tutti da zero: nel dramma, può essere un’occasione per Alitalia, a condizione che il management della nuova compagnia non ripeta gli errori del passato”. Salvatore Pellecchia, segretario generale della FIT-CISL, è preoccupato dalla situazione creata dalla crisi pandemica nei vari settori e impegnato quotidianamente in lunghe riunioni con le categorie.

L’intervista a Mobility Press arriva dopo alcuni giorni, ma affronta con ampiezza le varie tematiche e avviene anche alla vigilia di un incontro di tutti i sindacati con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in cui si farà il punto su una situazione che rimane comunque difficile e complessa.

Partiamo proprio dal trasporto ferroviario e dall’allarme lanciato da NTV, che pensa addirittura di bloccare i treni

E’ innegabile che la situazione sia difficile, soprattutto se confrontata con i successi del passato. I treni viaggiano, ma con coefficienti di riempimento del 20-25%. Per un’impresa che conta soltanto sul mercato, i flussi di cassa sono determinanti; Trenitalia vive le stesse difficoltà ma la struttura economica è ben diversa. Nel contingente, da parte di NTV ci sono rivendicazioni per il ritardo nello stanziamento di alcuni aiuti stabiliti dal decreto ministeriale, ma le richieste maggiori credo riguardino la riduzione della cosiddetta “componente B” del pedaggio per l’infrastruttura, quella legata al mark-up dello sfruttamento del mercato che, in effetti, è fortemente ridimensionato, e quindi è una richiesta che in parte è stata già accolta e presumo sarà rinnovata. Così come credo che, conseguentemente al blocco della circolazione e alla bassa affluenza, potremo essere presto coinvolti per il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma sono le emergenze dettate dall’andamento della pandemia, che purtroppo non accenna a placarsi.

