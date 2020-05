Fit-Cisl: Diamante, Anas proceda con le assunzioni. E su Aspi Governo decida

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – “A distanza di dieci giorni dal nostro incontro con l’Amministratore delegato di Anas Spa, non si sono ancora avviate le procedure per le assunzioni di personale tecnico (ingegneri, geometri, periti, operatori specializzati) necessario a garantire un adeguato stato di manutenzione dell’infrastruttura viaria”. Lo dichiara Maurizio Diamante, Segretario nazionale della Fit-Cisl.

