FirstGroup è stata riconosciuta come una delle 200 aziende più ecostenibili al mondo

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB -FirstGroup plc, fornitore leader di servizi di trasporto nel Regno Unito e nel Nord America, è stata premiata con un posto nel rapporto 2021 Clean200 , prodotto dal gruppo di media aziendali sostenibili Corporate Knights in collaborazione con l’organizzazione no-profit statunitense As You Sow .

Il rapporto annuale Clean200 classifica le più grandi società quotate in borsa del mondo in base ai loro ricavi totali di energia pulita da prodotti e servizi che forniscono soluzioni per il pianeta e definiscono un futuro di energia pulita. Le aziende incluse nell’elenco sono coinvolte nella fornitura di infrastrutture e servizi necessari per la transizione verso un’economia pulita e verde. FirstGroup è l’unico operatore di trasporto passeggeri con sede in Europa ad essere elencato nel rapporto di quest’anno.

L’impegno di FirstGroup per accelerare la transizione verso un mondo a zero emissioni di carbonio ha portato anche all’inclusione nel Sustainability Yearbook 2021 di S&P Global . S&P ha considerato più di 7.000 aziende, un numero record, nel suo annuale Corporate Sustainability Assessment, e l’annuario elenca 631 aziende leader per la sostenibilità in base ai punteggi ottenuti da tale valutazione. La performance di sostenibilità di FirstGroup ha assicurato che fosse l’unico fornitore di trasporti quotato nel Regno Unito inserito nell’Annuario e nel primo 15% del settore dei trasporti nel suo complesso.

Commentando, l’amministratore delegato di FirstGroup Matthew Gregory ha dichiarato: “FirstGroup si impegna ad accelerare la transizione verso un mondo a zero emissioni di carbonio per aiutare ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. In qualità di fornitore leader di servizi di trasporto, abbiamo un ruolo chiave da svolgere nella creazione di un futuro più pulito, più verde e più sostenibile e siamo lieti che le nostre attività e i nostri piani siano riconosciuti attraverso la nostra inclusione nell’elenco Clean200 di quest’anno e nell’Annuario della sostenibilità S&P “.

Il quadro strategico di FirstGroup per la sostenibilità, Mobility Beyond Today , definisce l’ambizione dell’azienda di essere il partner preferito per i trasporti innovativi e sostenibili e accelerare la transizione verso un mondo a zero emissioni di carbonio. FirstGroup si impegna ad accelerare il cambiamento nel settore dei trasporti attraverso la leadership in tre aree prioritarie: innovare per i nostri clienti, essere il partner preferito per i trasporti a basse e zero emissioni e supportare le nostre persone. Tra le altre azioni, FirstGroup si è impegnata a passare a una flotta di autobus a zero emissioni di carbonio nel Regno Unito entro il 2035 ea non acquistare nuovi autobus diesel dal 2022.

Pubblicato da GR il: 19/2/2021 h 10:25 - Riproduzione riservata