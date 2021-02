Firmato un nuovo accordo di cooperazione fra FS Italiane e ferrovie indonesiane PT Kereta Api

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – Lo scorso 20 gennaio Ferrovie dello Stato Italiane e PT Kereta Api Indonesia (Persero), ovvero le Ferrovie indonesiane, hanno sottoscritto un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) ad ampio spettro.

Gli elementi costitutivi dell’accordo e componenti fondamentali per l’implementazione dei programmi di sviluppo del sistema/servizio ferroviario di PT KAI sono:

la formazione del personale;

lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo del trasporto ferroviario, nella ristrutturazione e nello sviluppo commerciale di stazioni ferroviarie;

la progettazione e l’implementazione di moderne soluzioni tecniche per le infrastrutture ferroviarie;

la realizzazione di programmi di coaching.

L’accordo segue un precedente MoU della durata di un anno, firmato nel 2019, da cui sono scaturiti due corsi di formazione ferroviaria erogati da FS International e focalizzati sull’Asset Management, a cui hanno partecipato 52 manager indonesiani.

L’apprezzamento degli indonesiani per il lavoro svolto dal Gruppo FS ha spinto PT KAI a procedere con la sottoscrizione della nuova intesa, stavolta triennale, senza attendere la fine della pandemia mondiale da Covid-19. L’obiettivo è sviluppare non solo nuove opportunità che potrebbero coinvolgere anche Italferr e Italcertifer, ma anche nuove collaborazioni in ambito formativo con FS International.

Questo nuovo accordo è, quindi, inquadrato nell’ambito della fruttuosa cooperazione esistente tra le due imprese ferroviarie ed è alla base dei contatti che FS International e PT KAI stanno avviando per customizzare ulteriori corsi di formazione dedicati al personale indonesiano

Pubblicato da COM il: 5/2/2021 h 09:36 - Riproduzione riservata