Firmato il contratto TMB-Iberdrola per il primo impianto di idrogeno ad uso pubblico in Spagna

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – TMB e Iberdrola hanno firmato oggi un contratto per la fornitura di idrogeno rinnovabile alla flotta di autobus urbani di Barcellona attraverso un impianto che sarà in grado di servire anche altre flotte di veicoli elettrici, nella linea di muoversi verso una nuova mobilità a zero emissioni inquinanti.

Per TMB ha firmato il CEO, Gerardo Lertxundi, accompagnato dal direttore del Bus Network, Jacobo Kalitovics. Per Iberdrola era presente Millán García-Tola, direttore della Divisione Green H2, insieme a Joaquín Lloret, direttore commerciale in Catalogna, e Adolfo J. Rivera, responsabile dello sviluppo aziendale e dei progetti Green H2.

Si ufficializza l’alleanza tra TMB e Iberdrola per la realizzazione di un impianto di idrogeno nella zona industriale della Zona Franca che sarà il primo a carattere pubblico in Spagna. L’impianto inizierà a breve ad essere realizzato su un lotto di 5.000 mq situato presso il Consorzio Zona di Libero Commercio. Dalla sua messa in servizio, il prossimo novembre, sarà utilizzato dagli autobus TMB di questa tecnologia e potenzialmente anche da altre flotte e aree industriali che adottano l’idrogeno come soluzione energetica.

L’impianto fornirà idrogeno di origine rinnovabile, prodotto per elettrolisi, alla flotta di autobus e a tutta la domanda locale aggiuntiva. Inizierà la creazione di un hub verde dell’idrogeno in una delle principali aree industriali della Catalogna e della Spagna.

I primi veicoli ad essere forniti nel nuovo stabilimento saranno gli otto modernissimi autobus a batteria a idrogeno acquisiti da TMB lo scorso anno, che arriveranno a Barcellona nel novembre 2021 con la previsione che entreranno a far parte del servizio all’inizio del 2022. Il suo consumo stimato è di 160 chili al giorno, che aumenterà negli anni successivi con l’aggiunta di unità di questa tecnologia, fino ai 60 previsti.

L’adozione dell’idrogeno da parte di TMB ha il sostegno del programma europeo JIVE 2 per la promozione dei veicoli a celle a combustibile ed emissioni zero, cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto è promosso con la collaborazione della Barcelona Metropolitan Transport Authority (ATM).

L’impegno per l’idrogeno fa parte della scelta strategica di TMB per l’energia verde. Il presidente dell’azienda, Rosa Alarcón, lo ha definito un “progetto entusiasmante” che riguarda l’impianto di carico e acquisto di veicoli, e che va “in linea con il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto urbano”. “Il futuro è il trasporto pubblico a emissioni zero, per far fronte alle tre crisi che stiamo vivendo, salute, economica e ambientale”, ha sottolineato.

Per Millán García-Tola, direttore globale di Hydrogen of Iberdrola, “questo progetto pionieristico dimostrerà la capacità dell’idrogeno verde di trasformare l’elettrificazione del trasporto urbano, promuovere la decarbonizzazione della nostra economia e sviluppare catene industriali innovative e ad alto valore aggiunto nel nostro Paese”. “Con iniziative come quella che svilupperemo con TMB possiamo trasformare la Catalogna e la Spagna in un punto di riferimento per l’economia dell’idrogeno ed estrarre il massimo valore dalla risorsa rinnovabile disponibile nel nostro Paese”.

