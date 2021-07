Firmato accordo storico tra AdSP e LSCT: cinquemila mq. di Calata Paita restituite alla città dal primo gennaio 2022

(FERPRESS) – La Spezia, 23 LUG – Accordo storico quello sottoscritto oggi dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Mario Sommariva e dall’Amministratore Delegato di La Spezia Container Terminal, Alfredo Scalisi.

Con questo atto, firmato alla presenza del Sindaco del Comune della Spezia, Pierluigi Peracchini, partirà la prima pedina del domino con il quale, pezzo dopo pezzo, si giungerà alla realizzazione del PRP e del progetto di waterfront.

