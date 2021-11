Firmato accordo di collaborazione tra Fondazione Grimaldi Onlus e World Maritime University

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – L’11 novembre, la World Maritime University (WMU) e la Fondazione Grimaldi Onlus hanno firmato un Memorandum of Agreement (MoA). L’accordo prevede l’erogazione di due borse di studio annuali per l’iscrizione di candidati qualificati provenienti da paesi emergenti al Master of Science in Maritime Affairs della WMU a Malmö (Svezia).

Il MoA è stato firmato da Cleopatra Doumbia-Henry, Presidente della WMU, e da Emanuele Grimaldi, Presidente e Amministratore Delegato della Fondazione Grimaldi Onlus. I fondi forniti dalla Fondazione faciliteranno lo sviluppo di competenze e capacità nell’ambito di un’ampia gamma di argomenti che riguardano il mare e gli oceani, compresa la decarbonizzazione e l’energy management, la logistica dello shipping, il management dei porti, leggi e politiche ed altri settori rilevanti. Ciò contribuirà a un alto livello di competenza accademica e professionale per i laureati nei settori marittimi e oceanici dei paesi del Sud America e dell’Africa occidentale.

Pubblicato da COM il: 11/11/2021 h 16:26 - Riproduzione riservata