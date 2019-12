Firenze: ok a percorsi ciclabili in zona Gignoro-Rovezzano e via XX Settembre-Ponte Rosso

(FERPRESS) – Firenze, 19 DIC -Si amplia ancora la rete delle piste ciclabili. La giunta comunale nell’ultima seduta ha dato il via libera a due progetti per la realizzazione di ulteriori percorsi riservati alle biciclette nelle zone Gignoro-Rovezzano e via XX Settembre-Ponte Rosso per complessivi 800mila euro finanziati nell’ambito del programma PON Metro.

Pubblicato da COM il: 19/12/2019 h 09:36 - Riproduzione riservata