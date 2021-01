Firenze Smart City: la centrale di gestione e monitoraggio vicino l’ex stazione Leopolda

(FERPRESS) – Firenze, 7 GEN – Un unico grande spazio fisico dove attuare una “gestione guidata dai dati” e più efficiente dei servizi pubblici, la condivisione dei processi e delle banche dati con le aziende pubbliche e concessionari privati, e una più rapida capacità di risposta alla cittadinanza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it