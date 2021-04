Firenze: prorogato fino al 31 dicembre il titolo di viaggio denominato ‘Unico metropolitano’

(FERPRESS) – Firenze, 23 APR – Su proposta del consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Mobilità Francesco Casini è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Palazzo Medici Riccardi la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’accordo tra Regione Toscana, Metrocittà ed enti locali per il proseguimento di un’ulteriore fase sperimentale, nell’ambito metropolitano fiorentino, dell’utilizzo del titolo di viaggio denominato “unico metropolitano” per il servizio di trasporto pubblico integrato urbano su gomma, treno, tramvia.

