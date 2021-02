Firenze: presentato il progetto definitivo della tramvia linea 4 dalla Leopolda alle Piagge

(FERPRESS) – Firenze, 24 FEB – Poco meno di 12 chilometri per collegare la stazione Leopolda a Campi Bisenzio con 24 fermate e una stima di 12 milioni di passeggeri all’anno. Ma anche quasi 2.000 nuovi alberi, una riduzione di circa 10mila veicoli al giorno in transito tra Firenze e Campi Bisenzio, nuove strade e una significativa riqualificazione urbana lungo il percorso. É la linea 4 del sistema tranviario fiorentino, destinata a completare la rete nella zona nord-ovest della città fino ad arrivare a Campi Bisenzio.

