Firenze: Ordine Ingegneri, bene decisione del Comune su progettazione tramvia Campo Marte-Rovezzano

(FERPRESS) – Firenze, 10 MAG – L’Ordine degli Ingegneri di Firenze, a voce del presidente Giancarlo Fianchisti e di Fiorenzo Martini (Commissione mobilità) prende atto con favore della decisione assunta dal Comune di Firenze di dar corso alla progettazione del ramo della tramvia per Campo Marte – Rovezzano oltreché dei parcheggi di interscambio previsti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it