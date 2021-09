Firenze: ok a OdG PD su ZCS, zone 30, abbonamenti TPL agevolati, bikebox e altro ancora

(FERPRESS) – Firenze, 29 SET – Nuove zone a sosta controllata (ZCS), per estendere la protezione ambientale dello scudo verde, forme di abbonamento agevolate per nuclei familiari e under 14, da individuare con la Regione Toscana, la creazione di ‘bikebox’, ovvero parcheggi modulari protetti presso fermate della tramvia, parcheggi scambiatori, ospedali, università, almeno un percorso piedibus da attivare in ogni quartiere, incentivi per spostamenti casa-lavoro con mezzi sostenibili come bonus da spendere nei negozi di vicinato. E ancora avanti con bicipolitana, colonnine di ricarica elettrica commisurate alla domanda dei veicoli, corsie ciclabili, zone 30, efficientamento impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Sono le azioni a cui impegna sindaco e giunta l’ordine del giorno approvato nel Consiglio comunale di oggi, promosso dal gruppo Pd e dal gruppo lista Nardella a Palazzo Vecchio e collegato alla Delibera “Approvazione del Piano di Azione Comunale ( PAC ) per la Qualità dell’Aria 2021 – 2024”.

