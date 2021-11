Firenze: nuovi bussini elettrici per il Natale 2022. Nardella, continuiamo a investire per la mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Firenze, 15 NOV – Nuovi bussini elettrici in città, da destinare soprattutto al servizio dei cittadini del centro storico di Firenze L’obiettivo è di farli arrivare entro il Natale dell’anno prossimo. I fondi, circa sei milioni di euro, sono compresi nei progetti del React e devono essere spesi entro fine 2022.

