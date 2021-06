Firenze: Nardella fa il punto con l’AD Ferraris su AV, stazione Foster, area OGR e treni a idrogeno

(FERPRESS) – Firenze, 11 GIU – Telefonata di congratulazioni e auguri di buon lavoro del sindaco di Firenze Dario Nardella al nuovo amministratore delegato del gruppo FS Luigi Ferraris, da poco nominato.

Sindaco e AD hanno passato in rassegna i principali progetti che riguardano la collaborazione tra il Comune e la Città Metropolitana di Firenze e la holding FS attraverso le proprie società. Tra questi, la realizzazione del tunnel del nodo di attraversamento alta velocità di Firenze e il completamento della stazione Foster a Rifredi. I lavori per queste due opere sono ripresi e a breve sarà programmato un sopralluogo con i nuovi vertici di FS e RFI, il Sindaco e il Presidente della Regione Toscana.

