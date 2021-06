Firenze: la città metropolitana nel 2019-2023 acquisterà nuovi mezzi TPL. Casini, realizziamo obiettivi ambiziosi con robusto rinnovo

(FERPRESS) – Firenze, 30 GIU – Nuovi mezzi per garantire una mobilità sempre più sostenibile nel territorio metropolitano fiorentino. Su proposta del consigliere delegato alla Mobilita Francesco Casini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il Piano di utilizzo delle risorse assegnate alla Metrocittà grazie ai fondi stabiliti dal decreto n.71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dello Sviluppo economico.

