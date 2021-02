Firenze: incontro tra Palazzo Vecchio e Grandi Stazioni Rail su stazione Santa Maria Novella

(FERPRESS) – Firenze, 19 FEB – Incontro tra la vicesindaca Alessia Bettini, il direttore generale Giacomo Parenti e l’amministratore delegato di Grandi Stazioni Rail Silvio Gizzi sul tema dei lavori alla stazione di Santa Maria Novella. Grandi Stazioni Rail ha presentato il dettaglio degli interventi già avviati e da avviare, un piano dal valore complessivo di 13 milioni di euro. Centrale la questione della pensilina sul lato di via Valfonda: Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) ha fatto sapere di aver presentato un nuovo progetto alla Soprintendenza e di essere in attesa del nulla osta, l’inizio dei lavori è previsto per maggio 2021 e l’ultimazione per febbraio 2022.

19/2/2021