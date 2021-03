Firenze: in città presenti 410 punti di ricarica. La precisazione degli uffici della Mobilità

(FERPRESS) – Firenze, 10 MAR – I punti di ricarica per i veicoli elettrici in città sono 410. È quanto precisano gli uffici della Mobilità a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune.

In particolare cui tratta di 173 colonnine da due prese realizzate all’interno del progetto Por Creo, 20 colonnine sempre da due prese (installate nell’ambito del Progetto Replicate) a cui si aggiungono 8 postazioni fast recharge da 3 prese.

