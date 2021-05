Firenze: Giorgetti su People mover Foster-SMN, nessuna confusione ma progetto trasportistico complesso e chiaro

(FERPRESS) – Firenze, 12 MAG – “Dispiace che il consigliere Cellai, per fare inutili polemiche, alteri le risposte e le adatti per fare autonome considerazioni. Ieri in consiglio comunale ho risposto a un suo question time spiegando che la navetta sarà automatica su sede propria. Non ho parlato né del binario 1 o 2 né tantomeno dei trasportisti. La domanda era diversa e riguardava il numero di passeggeri previsti ogni giorno alla stazione Alta Velocità Foster”. È quanto dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti replicando ai consiglieri di Fratelli d’Italia.

Pubblicato da COM il: 12/5/2021 h 12:18 - Riproduzione riservata