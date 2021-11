Firenze: De Blasi e Lorenzo Masi (M5S), pasticcio del passaggio da ATAF a AT. Disagi per autisti e passeggeri

(FERPRESS) – Firenze, 9 NOV – “Dalla mezzanotte del 31 ottobre, è scoccata l’ora in cui la gestione delle linee urbane ed extraurbane degli autobus toscani è passata definitivamente e in maniera confusa a AT (Autolinee toscane) del colosso francese Ratp. La stampa da più di una settimana riporta dei disagi diffusi in tutta la Toscana sia dei dipendenti quanto dei viaggiatori”. Lo dichiarano i consiglieri M5S Roberto De Blasi e Lorenzo Masi che nella seduta consiliare di oggi hanno posto la questione del subentro disorganizzato all’Assessore Giorgetti. “Il caos è stato generato dalla difficoltà per i passeggeri di riuscire ad acquistare i biglietti (sia nelle biglietterie che online) e come se non bastasse, con un ordine di servizio, sono state richieste le divise con il logo ATAF agli autisti a cui ironia della sorte, sono state chiuse le toilette di servizio”.

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 09:22