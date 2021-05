Firenze: consultazione su Variante al Centro Storico e linea tramviaria 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli

(FERPRESS) – Firenze, 28 MAG – Mario Razzanelli (FI), Federico Bussolin (Lega), Roberto De Blasi (M5S) ed Alessandro Draghi (FdI) hanno presentato una mozione dove si invita il sindaco a promuovere una forma di consultazione popolare nei quartieri interessati al passaggio della Variante al Centro Storico e della linea tramviaria 3.2.1Libertà – Bagno a Ripoli per sapere se condividono la realizzazione di questa infrastruttura.

