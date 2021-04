Firenze: CdP e Comune firmano protocollo d’intesa per progetti di TPL

(FERPRESS) – Firenze, 21 APR – Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Firenze hanno firmato un protocollo d’intesa nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per lo sviluppo dei progetti di completamento del sistema tranviario con un valore complessivo di oltre 1,2 miliardi. In questo ambito, infatti, CDP supporterà il Comune fornendo attività di consulenza tecnica e amministrativa per lo sviluppo di diversi progetti di nuove linee che rientrano nel PUMS predisposto e adottato dalla Città Metropolitana nel 2019.

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 15:04 - Riproduzione riservata