Firenze: avanti con il treno a idrogeno sulla linea ferroviaria Faentina. Progetto illustrato da Nardella durante il Consiglio

(FERPRESS) – Firenze, 15 NOV – Nel corso del Consiglio Metropolitano svoltosi stamani su un treno speciale da Firenze Santa Maria Novella a Marradi, il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze ha presentato un progetto per un treno a idrogeno sulla linea ferroviaria della Faentina, condiviso anche dalla Regione Toscana e dall’Emilia-Romagna e che è stato poi fatto proprio da Rfi. Si tratta di un progetto preliminare per realizzare una mobilità ferroviaria ad idrogeno sulla Faentina. Potrebbe essere “una delle prime in assoluto linee con treni alimentati a idrogeno in Italia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/11/2021 h 09:12 - Riproduzione riservata