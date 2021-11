Firenze: Armentano (PD) e Pampaloni, su progetto tram 2 coniugare tutte le esigenze e tutelare Polo universitario

(FERPRESS) – Firenze, 9 NOV – Sul percorso dell’estensione della Linea 2 verso Sesto Fiorentino il Presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni ha presentato una domanda d’attualità, alla quale ha risposto l’assessore Stefano Giorgetti.

“Si è parlato molto, negli ultimi giorni, del collegamento della tramvia con Sesto Fiorentino servendo lungo il proprio percorso il Polo Scientifico e la stazione di Castello. L’estensione a Sesto Fiorentino – ha sottolineato il presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni – rappresenta un tassello fondamentale per il sistema tranviario, con il tram infatti le principali sedi dell’Università fiorentina saranno collegate grazie a un mezzo di trasporto pubblico efficiente ed ecologico che, come testimoniano i numeri dei passeggeri delle linee già in funzione, risulta molto gradito ai cittadini. Nella Commissione urbanistica è, inoltre, emersa la richiesta di servire con un collegamento anche il polo produttivo dell’Osmannoro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2021 h 09:08 - Riproduzione riservata