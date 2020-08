Firenze: al via nuova disciplina ZTL. Tariffe a basso costo grazie ad accordi con Firenze Parcheggi e autorimesse private

(FERPRESS) – Firenze, 28 AGO – A Firenze al via da oggi, 28 agosto, la nuova disciplina sperimentale della ztl, in vigore fino a fine settembre, che prevede l’apertura anticipata della ztl limitata a due direttrici su diciannove (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l’accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche a causa delle conseguenze della pandemia, e circa 1500 posti auto a basso costo per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini.

Pubblicato da COM il: 28/8/2020 h 10:09 - Riproduzione riservata