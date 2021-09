Firenze: giunta comunale adotta piano per incentivare trasporto pubblico e mobilità alternativa tra i dipendenti comunali

(FERPRESS) – Firenze, 6 SET – Si chiama PSCL, ovvero Piano degli spostamenti casa-lavoro del Comune di Firenze. É stato adottato dalla giunta comunale nell’ultima seduta su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. “Si tratta di linee guida ma che si tradurranno presto in misure concrete per incentivare i comportamenti virtuosi ed orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative al classico mezzo privato a motore con una doppia finalità: ridurre il traffico e ridurre l’inquinamento – sottolinea l’assessore -. E questo sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presenti sul territorio”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it