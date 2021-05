FiPiLi: oltre 4milioni dalla Regione Toscana per il ripristino del tratto franato a Lastra a Signa

(FERPRESS) – Firenze, 12 MAG – Oltre 4 milioni di euro dalla Regione per la sistemazione del dissesto sulla FiPiLi dopo l’evento franoso del 12 gennaio di quest’anno che ha interessato il tratto di carreggiata all’altezza del Km 10+100 nel Comune di Lastra a Signa in direzione Firenze. Il via libera della Giunta è arrivato lunedì con l’assegnazione delle risorse finanziarie alla Città Metropolitana che gestisce la Sgc FiPiLi sull’intero territorio regionale. Con lo stanziamento regionale sono finanziati i lavori che consentiranno la riapertura al traffico della carreggiata in direzione Firenze.

