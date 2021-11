Finnair volerà verso quasi 100 destinazioni nell’estate 2022. Riprendono i collegamenti per Bologna, Napoli e Verona

(FERPRESS) – Milano, 12 NOV – Nella prossima stagione estiva, Finnair opererà voli verso quasi 100 destinazioni, a partire dal 27 marzo 2022, offrendo rotte per Europa, Stati Uniti e Asia, verso cui è prevista una riapertura graduale. Finnair inaugurerà inoltre nuove rotte a lungo raggio per Busan in Corea del Sud, Tokyo Haneda e Dallas negli Stati Uniti, mentre per la prima volta il servizio per Sapporo sarà operato anche nella programmazione estiva.