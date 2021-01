Fincantieri: Silver Dawn varata ad Ancona. La 10° nave della flotta di Silversea

(FERPRESS) – Trieste, 18 GEN – La nuova unità Silver Dawn di Silversea Cruises ha toccato l’acqua per la prima volta oggi durante il varo, che ha avuto luogo presso il cantiere Fincantieri di Ancona. Inizierà ora la fase di allestimento, durante la quale verranno realizzati gli eleganti interni dell’unità. Silver Dawn diventerà la decima nave della flotta di Silversea, compagnia leader nelle crociere ultra-lusso.

