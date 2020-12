Fincantieri: finalizzata nuova generazione di thruster per massime performance e sostenibilità

(FERPRESS) – Trieste, 2 DIC– La Direzione Sistemi e Componenti Meccanici ha introdotto una nuova famiglia di thruster stabilendo un nuovo stato dell’arte in termini di comfort, affidabilità, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it