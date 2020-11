Fincantieri: consegnata ad Ancona “Silver Moon” nave ultra-lusso della serie “Muse”

(FERPRESS) – Trieste, 3 NOV – Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Ancona la consegna contrattuale di “Silver Moon”, la seconda di tre navi da crociera ultra-lusso che Fincantieri sta realizzando per la società armatrice Silversea, brand del gruppo Royal Caribbean.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it