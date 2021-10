Finanziamenti per la digitalizzazione dei trasporti. Il webinar di TTS Italia

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Alla presenza di 150 partecipanti, tra aziende private, enti pubblici e di ricerca, si è svolto il 21 ottobre il webinar “Finanziamenti per la digitalizzazione dei trasporti“, organizzato da TTS Italia, e moderato dal Segretario Generale dell’Associazione, Olga Landolfi.

